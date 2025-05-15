ФСБ задержала жителя ЛНР за подготовку теракта по заданию Украины
Жителя Луганщины арестовали за изготовление взрывного устройства, которое он собирался использовать для последующего теракта на территории региона по заданию Украины. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на региональное УФСБ.
Правоохранители задержали преступника во время обустройства тайника с самодельным взрывным устройством. Он выполнял указания украинских спецслужб и собрал бомбу, чтобы она была использована для террористического акта.
Сейчас злоумышленник задержан. Против него было открыто уголовное дело по статьям 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 275 УК РФ (госизмена). Ему грозит пожизненное лишение свободы
Ранее ФСБ задержала готовивших теракты в образовательных учреждениях в Москве и Тюмени, напоминает НСН.
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