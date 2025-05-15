ФСБ задержала жителя ЛНР за подготовку теракта по заданию Украины

Правоохранители задержали преступника во время обустройства тайника с самодельным взрывным устройством. Он выполнял указания украинских спецслужб и собрал бомбу, чтобы она была использована для террористического акта.

Сейчас злоумышленник задержан. Против него было открыто уголовное дело по статьям 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 275 УК РФ (госизмена). Ему грозит пожизненное лишение свободы

Ранее ФСБ задержала готовивших теракты в образовательных учреждениях в Москве и Тюмени, напоминает НСН.

