Губернатор: Два человека пострадали в результате падения беспилотника в Воронеже

Взрыв прогремел в Воронеже, по предварительным данным, на улице Белинского упал беспилотник. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

Два беспилотника упали на трассу М3 в Калужской области

Ранее СМИ сообщили, что дрон, предположительно, врезался в окно жилого дома.

Как отметил губернатор, на месте ЧП работают спецслужбы, пишет RT.

«По предварительным данным, после инцидента ... ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона держит ситуацию на личном контроле.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиГубернаторВоронеж

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