Губернатор: Два человека пострадали в результате падения беспилотника в Воронеже
9 июня 202310:42
Взрыв прогремел в Воронеже, по предварительным данным, на улице Белинского упал беспилотник. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
Ранее СМИ сообщили, что дрон, предположительно, врезался в окно жилого дома.
Как отметил губернатор, на месте ЧП работают спецслужбы, пишет RT.
«По предварительным данным, после инцидента ... ранены двое, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Глава региона держит ситуацию на личном контроле.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru