Над Россией ликвидировали 242 украинских БПЛА

Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали над регионами России более 240 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

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«В период с 20.00 мск 21 июля до 8.00 мск 22 июля... перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата», — указано в сообщении.

Отмечается, что БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской областях, а также над Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Также дроны сбили в Крыму, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, над Азовским и Черным морями.

Ранее в Кагальницком районе Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась озимая пшеница в поле, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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