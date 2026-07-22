Над Россией ликвидировали 242 украинских БПЛА
Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи нейтрализовали над регионами России более 240 дронов ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 20.00 мск 21 июля до 8.00 мск 22 июля... перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата», — указано в сообщении.
Отмечается, что БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской областях, а также над Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Также дроны сбили в Крыму, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, над Азовским и Черным морями.
Ранее в Кагальницком районе Ростовской области из-за падения обломков БПЛА загорелась озимая пшеница в поле, пишет 360.ru.
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