СМИ: «Ливерпуль» могут продать за более чем $6 млрд

Владелец английской футбольной команды «Ливерпуль» американская инвестиционная компания Fenway Sports Group ведет переговоры о продаже миноритарной доли в клубе. Об этом пишет Financial Times.

Актив может приобрести консорциум инвесторов во главе с бизнесменом, владельцем английского «Куинз Парк Рейнджерс» Амитом Бхатией. По данным издания, Fenway Sports Group подтвердила факт переговоров. Однако каких-либо соглашений еще не достигнуто.

Стоимость сделки может превысить $6 млрд. Если она состоится, то станет одной из крупнейших в истории спорта.

Между тем экс-владелец английского «Челси» Роман Абрамович заявил, что больше не планирует приобретать профессиональные футбольные клубы, пишет 360.ru.

