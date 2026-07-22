МИД РФ: Вашингтон хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами

США, где в декабре пройдет саммит «большой двадцатки» (G20), поддают сигнал о заинтересованности в участии президента России Владимира Путина в мероприятии, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

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По его словам, американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает участие российского коллеги в G20 полезным. Саммит является площадкой для обмена мнениями между главами государств, а без участия России невозможно эффективно решать глобальные проблемы, считает дипломат.

Бердыев указал, что вопрос об уровне участия Москвы в саммите пока остается открытым - приглашения на встречи G20 обычно направляются ближе к мероприятию после определения его параметров.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала идею пригласить президента России Владимира Путина на саммит G20 в США, заявив, что сейчас следует требовать шагов от Москвы, а не идти ей навстречу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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