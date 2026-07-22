Депутат Чаплин рассказал об индексации страховых пенсий в 2027 году
Страховые пенсии в России в следующем году будут индексировать в два этапа - в феврале и в апреле. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА Новости.
Как отметил парламентарий, выплаты повысят с 1 февраля. Они вырастут на уровень фактической инфляции за 2026 год.
Второй этап индексации планируется с 1 апреля. Корректировку страховых пенсий проведут с учетом доходов Социального фонда.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что с 1 августа текущего года Соцфонд пересчитает страховые пенсии гражданам, которые работали в 2025 году, пишет 360.ru.
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