Во Владивостоке 88 тысяч человек остались без света из-за аварии
Почти 90 тысяч человек остались без электричества во Владивостоке из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом рассказали в управлении МЧС по Приморскому краю.
Центр управления в кризисных ситуациях получил данные об отключении в 13:00 (06:00 мск).
«Без электроснабжения остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживает около 88 тыс. человек», — отметили в МЧС.
Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы, потребителей переводят на резервные схемы электроснабжения.
Как сообщили в филиале «Приморские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», произошло аварийное отключение двух линий электропередачи. Причины ЧП выясняются.
Ранее в Курской области 46 тысяч жителей остались без электричества из-за атаки ВСУ, пишет 360.ru.
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