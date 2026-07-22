Во Владивостоке 88 тысяч человек остались без света из-за аварии

Почти 90 тысяч человек остались без электричества во Владивостоке из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом рассказали в управлении МЧС по Приморскому краю.

Центр управления в кризисных ситуациях получил данные об отключении в 13:00 (06:00 мск).

«Без электроснабжения остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживает около 88 тыс. человек», — отметили в МЧС.

Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы, потребителей переводят на резервные схемы электроснабжения.

Как сообщили в филиале «Приморские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», произошло аварийное отключение двух линий электропередачи. Причины ЧП выясняются.

Ранее в Курской области 46 тысяч жителей остались без электричества из-за атаки ВСУ, пишет 360.ru.

