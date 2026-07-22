Ким сообщила об атаках на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Логистические центры маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномысске были атакованы. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

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Объекты подверглись атакам минувшей ночью.

«Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий», — указала Ким.

По предварительным данным, есть пострадавшие в результате ЧП.

Ранее в Wildberries заявили об эвакуации с логистических комплексов в Краснодаре и Невинномысске. По данным региональных властей, в указанных городах загорелись складские комплексы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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