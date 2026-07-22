Ким сообщила об атаках на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Три человека получили ранения в результате падения обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре Силы ПВО Ленинградской области отражают атаку беспилотников Американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану СМИ: Количество раненых американских военных в ходе операции против Ирана выросло до 500 Российские работодатели стали чаще искать сотрудников рабочих специальностей среди людей старшего поколения