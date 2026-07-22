В Армавире из-за БПЛА произошло возгорание на предприятии
22 июля 202608:19
Юлия Савченко
Пожар разгорелся на территории предприятия в Армавире из-за падения БПЛА. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В Армавире произошло возгорание на территории одного из предприятий», — отметили в ведомстве.
На месте находятся оперативные и специальные службы.
Ранее стало известно, что в Краснодаре после атаки дронов произошел пожар на складском комплексе. Речь идет об объекте компании Wildberries, пишет Ura.ru.
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