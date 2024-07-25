Кошатник и примерный ученик: Что известно о подорвавшем офицера Генштаба в Москве
Устроивший подрыв автомобиля офицера Генштаба Евгений Серебряков получал награды в школе, учился по обмену в Праге и любил кошек, а теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.
Полиция в Турции задержала Евгения Серебрякова, который 24 июля подорвал автомобиль Toyota Land Cruiser на Синявинской улице в Москве. Мужчина был задержан в Бодруме и доставлен в региональное управление безопасности в провинции Мугла, сообщил телеканал Halk TV. Там будет принято решение о возбуждении дела и заключении задержанного под стражу. Только после этого может быть рассмотрен вопрос об экстрадиции Серебрякова, если такой запрос поступит, передает телеканал.
«Сегодня в 10:30 была получена информация от российского отделения Интерпола о розыске россиянина по имени Евгений Серебряков в связи с терактом в Москве с использованием бомбы и о том, что он летит рейсом Москва — Бодрум. <...> Сегодня он был задержан полицейскими в Бодруме», — написал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.
После задержания Серебрякова в Замоскворецком суде Москвы сообщили, что мужчине заочно предъявлено обвинение, он был также объявлен в международный розыск.
КТО ЖЕ БЫЛ В АВТОМОБИЛЕ?
Взрыв на парковке в Москве прогремел в среду около 6:30 утра. В машине находились мужчина и женщина, которые получили ранения. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Telegram-канал SHOT уточнял, что мужчина пострадал сильнее всего – ему оторвало ступни.
Причиной взрыва, как выяснили позднее следователи, стало взрывное устройство. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. Его передали в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.
После происшествия в СМИ активно начала распространяться информация, что в злополучном автомобиле находился замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов. Однако позднее Торгашов вышел на связь и опроверг данные о том, что имеет отношение к инциденту.
«Я даже не проживаю в том районе. Я совсем в другом месте проживаю», — рассказал офицер.
Помимо этого, супруга Торгашова в разговоре с телеканалом «360» подтвердила, что с ее мужем все в порядке. По ее словам, во взорвавшемся автомобиле был другой человек.
Позднее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что владельцем автомобиля, в котором утром в среду сработало взрывное устройство, является полковник ВС России, руководитель одного из подразделений Генштаба. Источник РБК уточнял, что его имя — Андрей Торгашов и он является полным тезкой замначальника радиоцентра спутниковой связи, который изначально фигурировал во всех СМИ как пострадавший. Рядом с ним в момент взрыва находилась его жена.
Издание ТАСС в свою очередь со ссылкой на источник сообщило, что пострадавший при подрыве внедорожника – участник СВО Андрей Торгашов.
«Установлено, что взорванный автомобиль Toyota Land Cruiser принадлежит Андрею Торгашову - военнослужащему, участнику специальной военной операции и его супруге. Они оба в момент взрыва находились в машине и пострадали», - рассказал собеседник ТАСС.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ, ЛЮБИТЕЛЬ УКРАИНСКОГО И КОШЕК
Тем временем соседка преступника, проживавшая с ним в одном доме, рассказала РИА Новости, что мужчина семь лет жил в одной квартире, и у него были кошки.
«Мы знаем, что у него были кошки, но в целом он никаких проблем не доставлял. Он был очень спокойным, никаких посторонних шумов (от него не было - ред.), вообще ничего. Тут соседи еще меняются, а он тут спокойно живет и живет один. Он здесь жил семь лет», - поделилась женщина.
Родственник Серебрякова в свою очередь поведал журналистам РИА Новости, что подозреваемый окончил школу в 2012 году в городе Урюпинск Волгоградской области, а затем поступил в Москву в Высшую школу экономики (ВШЭ) на бюджет. Помимо этого, мужчина оказался еще и одним из лучших учеников своей школы, следует из материалов сайта лицея Урюпинска.
«Поздравляем Серебрякова Евгения, ученика 11 "В" класса МБОУ Лицея. Решением областного комитета по назначению персональных стипендий Волгоградской области от 9 сентября 2011 года ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», — говорится в сообщении на сайте учебного заведения. Согласно сведениям портала, Серебряков даже становился призером различных конкурсов по истории.
Брат мужчины также отметил, что фигурант уголовного дела во время учебы вдобавок ездил в Прагу по студенческому обмену, однако подчеркнул, что общались они редко.
«Честно сказать, мы плохо общались, у меня семья, дети, не до этого, мы с ним как бы редко (общались - ред.)», - поделился он в беседе с РИА Новости.
Интересные детали выяснились и во время проверки социальных сетей Серебрякова – РИА Новости опубликовали скриншот профиля мужчины, на котором его имя написано на украинском языке. «Євген Серебряков» - значится в профиле. При этом основное содержание страницы закрыто от других пользователей сети, там также указан город проживания - Москва, а в качестве места работы Серебряков указал ПСБ.
Сам банк после запроса журналистов опроверг информацию, что мужчина является их сотрудником.
«Евгений Серебряков не является сотрудником ПСБ», - сообщили пресс-службе банка.
По данным Mash, Серебряков участвовал в московских несанкционированных митингах на Манежной площади в марте 2014 года.
Тем временем перспективы у мужчины не радужные – Серебрякову, которому вменяется незаконный оборот взрывных устройств и покушение на убийство двух или более лиц, грозит пожизненное лишение свободы, следует из положений Уголовного кодекса РФ. За совершение первого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, а за совершение второго – в виде пожизненного лишения свободы, указано в УК РФ.
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