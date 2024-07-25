Кошатник и примерный ученик: Что известно о подорвавшем офицера Генштаба в Москве

КТО ЖЕ БЫЛ В АВТОМОБИЛЕ?

Взрыв на парковке в Москве прогремел в среду около 6:30 утра. В машине находились мужчина и женщина, которые получили ранения. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу. Telegram-канал SHOT уточнял, что мужчина пострадал сильнее всего – ему оторвало ступни.

Причиной взрыва, как выяснили позднее следователи, стало взрывное устройство. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. Его передали в управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СК.

После происшествия в СМИ активно начала распространяться информация, что в злополучном автомобиле находился замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов. Однако позднее Торгашов вышел на связь и опроверг данные о том, что имеет отношение к инциденту.

«Я даже не проживаю в том районе. Я совсем в другом месте проживаю», — рассказал офицер.

Помимо этого, супруга Торгашова в разговоре с телеканалом «360» подтвердила, что с ее мужем все в порядке. По ее словам, во взорвавшемся автомобиле был другой человек.

Позднее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что владельцем автомобиля, в котором утром в среду сработало взрывное устройство, является полковник ВС России, руководитель одного из подразделений Генштаба. Источник РБК уточнял, что его имя — Андрей Торгашов и он является полным тезкой замначальника радиоцентра спутниковой связи, который изначально фигурировал во всех СМИ как пострадавший. Рядом с ним в момент взрыва находилась его жена.

Издание ТАСС в свою очередь со ссылкой на источник сообщило, что пострадавший при подрыве внедорожника – участник СВО Андрей Торгашов.

«Установлено, что взорванный автомобиль Toyota Land Cruiser принадлежит Андрею Торгашову - военнослужащему, участнику специальной военной операции и его супруге. Они оба в момент взрыва находились в машине и пострадали», - рассказал собеседник ТАСС.