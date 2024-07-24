Задержанный за планы по «дестабилизации» на ОИ россиянин оказался поваром

Гражданин России, задержанный во Франции за предполагаемые планы по дестабилизации ситуации во время Олимпиады, оказался поваром. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на источники.

В статье сообщается, что 40-летний мужчина учился в кулинарной школе в Париже, трудился в ресторане с мишленовскими звездами и принимал участие в реалити-шоу. В его квартире провели обыск. По данным издания, россиянин приехал во Францию в начале 2010 года.