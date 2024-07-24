Задержанный за планы по «дестабилизации» на ОИ россиянин оказался поваром
Гражданин России, задержанный во Франции за предполагаемые планы по дестабилизации ситуации во время Олимпиады, оказался поваром. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на источники.
В статье сообщается, что 40-летний мужчина учился в кулинарной школе в Париже, трудился в ресторане с мишленовскими звездами и принимал участие в реалити-шоу. В его квартире провели обыск. По данным издания, россиянин приехал во Францию в начале 2010 года.
Агентство Франс Пресс ранее сообщало, что во Франции задержан россиянин по подозрению в подготовке к «дестабилизации» во время Олимпиады.
Мужчина находится под стражей до суда. Французские власти не уведомили посольство РФ в Париже о задержании, и российская сторона требует разъяснений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru