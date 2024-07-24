В Махачкале задержали второго аниматора квеста, где погибли девушки
Правоохранители задержали второго аниматора квест-парка в Махачкале, в котором в результате пожара погибли две девушки, сообщили в Telegram-канале СУ Следственного комитета России по Республике Дагестан.
В ведомстве уточнили, что мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Трагедия произошла 22 июля. По данным следствия, в квесте участвовали четыре человека. Один из аниматоров во время проведения игры бросил горящую перчатку в сторону, где лежали бензопилы с керосином, что и вызвало пожар. В результате две девушки получили сильные ожоги, позднее они скончались в больнице. СК РФ возбудил уголовное дело.
Ранее в рамках уголовного дела, следователем был задержан 18-летний аниматор, который спровоцировал пожар, бросив перчатку, передает RT.
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