Росгвардия задержала четырех находившихся в федеральном розыске россиян

Одна из задержанных, 42-летняя женщина, участвовала в уличном конфликте в Кунгуре. Следствие разыскивало ее за неуплату алиментов. Кроме того, в ходе патрулирования в Чайковском сотрудники Росгвардии обнаружили 40-летнего мужчину, который скрывался от отбывания наказания за кражи. Еще один вор был задержан в Соликамске. Также в Чусовом был задержан 20-летний молодой человек, разыскивавшийся за умышленное причинение вреда здоровью.

Всех задержанных доставили для дальнейшего разбирательства в отделы полиции.

Ранее Росгвардия задержала в Москве участников криминальной группы, незаконно распространяющей сильнодействующие медицинские препараты.

