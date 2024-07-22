Росгвардия задержала четырех находившихся в федеральном розыске россиян
Сотрудники Росгвардии задержали четверых находившихся в федеральном розыске человек в Пермском крае. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Одна из задержанных, 42-летняя женщина, участвовала в уличном конфликте в Кунгуре. Следствие разыскивало ее за неуплату алиментов. Кроме того, в ходе патрулирования в Чайковском сотрудники Росгвардии обнаружили 40-летнего мужчину, который скрывался от отбывания наказания за кражи. Еще один вор был задержан в Соликамске. Также в Чусовом был задержан 20-летний молодой человек, разыскивавшийся за умышленное причинение вреда здоровью.
Всех задержанных доставили для дальнейшего разбирательства в отделы полиции.
Ранее Росгвардия задержала в Москве участников криминальной группы, незаконно распространяющей сильнодействующие медицинские препараты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru