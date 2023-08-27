Корреспондент RT попал под обстрел в Донецке

Корреспондент RT Роман Косарев оказался под обстрелом в Куйбышевском районе Донецка.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 27 августа.

«Попали под обстрел с СЦКК ДНР в Куйбышевском районе Донецка. Всё хорошо, все целы», – отметил он.

Журналист также отметил, что группа продолжает снимать разрушения мирного района после атак украинскими националистами.

Ранее украинские военные в ночь на 24 августа обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Об этом сообщил военный корреспондент RT Александр Пискунов.



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ФОТО: РИА Новости
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