Корреспондент RT попал под обстрел в Донецке
27 августа 202311:18
Корреспондент RT Роман Косарев оказался под обстрелом в Куйбышевском районе Донецка.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 27 августа.
«Попали под обстрел с СЦКК ДНР в Куйбышевском районе Донецка. Всё хорошо, все целы», – отметил он.
Журналист также отметил, что группа продолжает снимать разрушения мирного района после атак украинскими националистами.
Ранее украинские военные в ночь на 24 августа обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Об этом сообщил военный корреспондент RT Александр Пискунов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru