В Госдуме порассуждали о запрете публиковать кадры прилётов ВСУ

Накануне власти Крыма попросили ужесточить федеральный закон в части ответственности за распространение «в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом».



«Разумеется, есть какие-то секреты относительно эффективности оружия врага, с другой стороны - последствия надо ликвидировать. Тут информация должна быть доступна. Журналисты и администрация должны балансировать в каждом конкретном случае, распространяя информацию, не распространяя секреты», - отметил собеседник НСН.

По его словам, нужно разбираться, какую цель преследует та или иная публикация.



«Если разбомбили дом, он горит, а пожарные не едут, то об этом надо говорить. Не восстанавливают дом три недели - надо говорить. Если же давать оценку эффективности вражеских ударов, мол, такая-то ракета тут прошла, а тут не может пройти, где и как расположены наши средства ПВО, то это уже нехорошо. Очень сложно создать какой-то закон, в котором было бы прописано все четко. Закон на то и закон, что он формулируется в намеренно общей форме. Надо исходить из того, какие цели преследовала та или иная публикация: просто народ взбодрить или же поставить в известность руководителей, которые должны работать. Иногда надо и народ проинформировать, в каких случаях могут запустить крылатую ракету, например, на такой-то объект. Народ тоже должен иметь представление. Это не простая тема. Разумеется, все надо взвешивать», - сказал Синельщиков.

Между тем, глава Крыма Сергей Аксенов считает, что публикующие кадры военных, стратегических объектов, оборонных систем, результатов террористических атак становятся «вольными или невольными пособниками» противника, независимо от мотивов своего поступка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

