ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

По словам журналиста, в Киевском районе города было зафиксировано не менее шести прилетов. При обстреле был слышен звук, характерный для кассетных боеприпасов 155-го калибра.

«Хлопок, свист — и потом треск, как петарды взрываются. Это срабатывают суббоеприпасы, которые внутри контейнера находятся», — рассказал военкор.

Ранее две женщины получили ранения из-за взрыва кассетного боеприпаса в Донецке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

