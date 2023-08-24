ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинские военные в ночь на 24 августа обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Об этом сообщил военный корреспондент RT Александр Пискунов.

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По словам журналиста, в Киевском районе города было зафиксировано не менее шести прилетов. При обстреле был слышен звук, характерный для кассетных боеприпасов 155-го калибра.

«Хлопок, свист — и потом треск, как петарды взрываются. Это срабатывают суббоеприпасы, которые внутри контейнера находятся», — рассказал военкор.

Ранее две женщины получили ранения из-за взрыва кассетного боеприпаса в Донецке, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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