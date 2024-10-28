Коптер ВСУ атаковал машину в Курской области, погибли два человека
Утром на территории Курской области коптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в результате двое пассажиров погибли. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что трагедия произошла на территории Льговского района, коптер сбросил два взрывных устройства. По словам Смирнова, двое молодых людей погибли на месте.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области. В селе Муром в результате прилета повреждена кровля частного дома. В поселке Маслова Пристань выбиты окна жилого дома, а в селе Вязовое полностью уничтожен дом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru