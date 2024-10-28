Коптер ВСУ атаковал машину в Курской области, погибли два человека

Утром на территории Курской области коптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в результате двое пассажиров погибли. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что трагедия произошла на территории Льговского района, коптер сбросил два взрывных устройства. По словам Смирнова, двое молодых людей погибли на месте.

ВСУ потеряли на Курском направлении более 27 530 военнослужащих

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области. В селе Муром в результате прилета повреждена кровля частного дома. В поселке Маслова Пристань выбиты окна жилого дома, а в селе Вязовое полностью уничтожен дом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

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