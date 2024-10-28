ВСУ потеряли на Курском направлении более 27 530 военнослужащих

В военном ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 27 530 военнослужащих.

Также российские войска подбили 177 танков, 98 БМП и 106 БТР, 1020 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 236 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 57 станций РЭБ и 710 автомобилей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Курскую область удастся освободить от ВСУ к концу года, пишут «Известия».

