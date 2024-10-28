ВСУ потеряли на Курском направлении более 27 530 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 350 военнослужащих, трое сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В военном ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 27 530 военнослужащих.
Также российские войска подбили 177 танков, 98 БМП и 106 БТР, 1020 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 236 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 57 станций РЭБ и 710 автомобилей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что Курскую область удастся освободить от ВСУ к концу года, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: 69% американцев уверены, что Трамп не признает поражение на выборах
- Группа «Ленинград» подтвердила, что новой солисткой станет Инстасамка
- Тен Хага уволили с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»
- НБКИ: Средний размер потребительского кредита упал до 160,3 тысячи рублей
- Зеленский назвал премьера Индии возможным посредником при достижении мира
- Путин заявил об усилении борьбы с мошенничеством в потребительском кредитовании
- Иноагент Вишневский досрочно сложит депутатские полномочия 30 октября
- Минпромторг: В России запасены сотни тысяч холодильников
- Путин: Корпоративное кредитование растет, несмотря на высокие процентные ставки
- Словацкий премьер Фицо рассказал о новой попытке покушения на него
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru