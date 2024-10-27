ВСУ атаковали беспилотниками три населенных пункта Белгородской области
Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет.
В селе Муром в результате прилета повреждена кровля частного дома. В поселке Маслова Пристань выбиты окна жилого дома, а в селе Вязовое полностью уничтожен дом.
Информация о последствиях прилетов дронов уточняется.
Силы противовоздушной обороны 27 октября уничтожили пять украинских беспилотнико в небе над Белгородской и Курской областями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru