ВСУ атаковали беспилотниками три населенных пункта Белгородской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Мирный житель пострадал в результате прилета снаряда в Белгородской области

По предварительным данным, пострадавших нет.

В селе Муром в результате прилета повреждена кровля частного дома. В поселке Маслова Пристань выбиты окна жилого дома, а в селе Вязовое полностью уничтожен дом.

Информация о последствиях прилетов дронов уточняется.

Силы противовоздушной обороны 27 октября уничтожили пять украинских беспилотнико в небе над Белгородской и Курской областями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиВСУ

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