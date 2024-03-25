Композитор Игорь Матвиенко почтил память жертв теракта
Произошедший в «Крокус Сити Холле» теракт не может не потрясти, заявил российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко, сообщает «РЕН ТВ».
Он вместе с другими артистами приехал почтить память жертв атаки террористов. «Мы живем в нормальной, спокойной обстановке, и вдруг такое случается», — сказал шоумен.
Зал «Крокус Сити Холла» он назвал главной концертной площадкой страны за последние годы. Матвиенко отметил, что в этом здании он знал каждый уголок.
Ранее память жертв теракта почтил исполнитель Тимати, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru