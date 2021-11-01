Компании «Волга – Комплекс» грозит миллионный штраф за проведение мероприятия в нерабочие дни

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов заявил, что организаторам речных перевозок, которые осуществлялись с северного Речного вокзала, грозит крупный штраф за нарушение режима «нерабочих дней», сообщает пресс-служба столичного правительства.

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По его словам, 1 ноября сотрудники ОАТИ выявили мероприятия с очным присутствием граждан, организатором которых является компания «Волга-Комплекс», не обеспечившая соблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции.

«Организаторам речных перевозок грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток»,- резюмировал Романов.

Ранее в Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

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ФОТО: РИА Новости
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