Компании «Волга – Комплекс» грозит миллионный штраф за проведение мероприятия в нерабочие дни
Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов заявил, что организаторам речных перевозок, которые осуществлялись с северного Речного вокзала, грозит крупный штраф за нарушение режима «нерабочих дней», сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, 1 ноября сотрудники ОАТИ выявили мероприятия с очным присутствием граждан, организатором которых является компания «Волга-Комплекс», не обеспечившая соблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции.
«Организаторам речных перевозок грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток»,- резюмировал Романов.
Ранее в Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru