Компании «Волга – Комплекс» грозит миллионный штраф за проведение мероприятия в нерабочие дни

По его словам, 1 ноября сотрудники ОАТИ выявили мероприятия с очным присутствием граждан, организатором которых является компания «Волга-Комплекс», не обеспечившая соблюдение гражданами масочного режима и социальной дистанции.

«Организаторам речных перевозок грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток»,- резюмировал Романов.

Ранее в Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

