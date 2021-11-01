В столичном транспорте усилен контроль за масочным режимом

В Российской столице усилен контроль за соблюдением мер профилактики заражения коронавирусом в период нерабочих дней, 99% пассажиров метро заходят в подземку в масках. Об этом заявил глава государственного казённого учреждения «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

По его словам, транспортники делают всё для того, чтобы добиться максимальной безопасности каждого пассажира. Помимо контроля за масочным режимом проводится дезинфекция всей инфраструктуры транспортного комплекса в ежедневном режиме.

Как уточнил Султанов, в нерабочие дни за соблюдением масочного режима следят не менее 1,5 тысяч контролеров. Он напомнил, что штраф в размере 5 тысяч рублей может быть выписан не только за отсутствие маски, но и в случае, если она одет не до конца.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ношение медицинской маски при игнорировании других мер по профилактике не снизит риск заражения коронавирусом. По мнению ряда инфекционистов маски вообще бесполезны в случае коронавируса, поскольку его частицы намного меньше пор защитного средства и свободно проникают сквозь них.

