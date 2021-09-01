«Коммерсант»: установлены причины катастрофы Ил-112В

Как выяснили специалисты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета, из-за возгорания разрушилась и оборвалась тяга правого элерона транспортный самолета, после этого он ушел в неконтролируемый боковой крен.

По данным издания, пилоты были бессильны, а потому они решили погибнуть молча.

Уже известно, что падение лайнера началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя.

По данным ОАК, будут изучены детали и обстоятельства катастрофы Ил-112В, которые включают в себя анализ данных с бортового самописца, в связи с чем испытания Ил-114 приостановлены.

