«Коммерсант»: установлены причины катастрофы Ил-112В
Российский Ил-112В потерпел крушение из-за мощного «керосинового» пожара, который случился через несколько минут после взлета, пишет «Коммерсант».
Как выяснили специалисты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета, из-за возгорания разрушилась и оборвалась тяга правого элерона транспортный самолета, после этого он ушел в неконтролируемый боковой крен.
По данным издания, пилоты были бессильны, а потому они решили погибнуть молча.
Уже известно, что падение лайнера началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя.
По данным ОАК, будут изучены детали и обстоятельства катастрофы Ил-112В, которые включают в себя анализ данных с бортового самописца, в связи с чем испытания Ил-114 приостановлены.
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