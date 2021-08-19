Черный ящик Ил-112В направлен на расшифровку

Фрагменты самолеты были доставлены в город Жуковский Московской области на территорию ЛИИ им. М.М. Громова. В комиссии заявили, что пока рано называть версии и причины авиакатастрофы.

Напомним, опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета. Известно, что командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Также на борту находились Дмитрий Комаров и Николай Хлудеев. Сообщалось, что самолет с экипажем должны были принять участие в военно-техническом форуме «Армия-2021».





