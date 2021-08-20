Испытания пассажирского самолета Ил-114 приостановлены

По данным ОАК, будут изучены детали и обстоятельства катастрофы Ил-112В, которые включают в себя анализ данных с бортового самописца, в связи с чем испытания Ил-114 приостановлены.

«Испытательные полеты опытного самолета Ил-114, оборудованного схожей силовой установкой, некоторое время не будут проводиться", - цитирует заявление корпорации «Интерфакс».

