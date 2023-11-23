Командир корабля погиб при атаке катера ВСУ

Никитин посмертно награжден орденом Мужества. У него остались жена и две дочери 16 и 17 лет. Его похоронили в Новороссийске 20 ноября.

Вооруженные силы Украины атаковали базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. При этом использовались четыре катера-дрона. Их целью были российские десантные катеры проекта 11770 «Серна». Одним из таких катеров командовал Никитин. Он погиб, пытаясь спасти судно от попадания дрона ВСУ.

В последний раз безэкипажные катера российская армия уничтожила 22 ноября. Это произошло в западной части Черного моря. Катера следовали в направлении Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

