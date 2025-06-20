СМИ: В США устали от главы офиса Зеленского Ермака
20 июня 202502:01
Администрация американского лидера Дональда Трампа устала от главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает Politico.
По данным агентства, которое ссылается на источники, от проводимой Ермаком политики устали как представители Республиканской партии, так и демократы. В начале июня во время визита в Вашингтон Ермак приехал без чёткой повестки.
Ранее стало известно, что Ермак называл чиновников команды Трампа агентами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru