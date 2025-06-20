СМИ: В США устали от главы офиса Зеленского Ермака

Администрация американского лидера Дональда Трампа устала от главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает Politico.

Ермак заявил, что у переговоров в 2022 и в 2025 годах нет ничего общего

По данным агентства, которое ссылается на источники, от проводимой Ермаком политики устали как представители Республиканской партии, так и демократы. В начале июня во время визита в Вашингтон Ермак приехал без чёткой повестки.

Ранее стало известно, что Ермак называл чиновников команды Трампа агентами России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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