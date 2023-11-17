ВС РФ уничтожили шедшие в направлении Крыма катера ВСУ

Российские войска уничтожили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-западной части акватории Черного моря. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщило Минобороны РФ.

Минобороны заявило о ликвидации трех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

По информации ведомства, морские цели следовали в направлении Крыма. Объекты обнаружили в ходе воздушного патрулирования.

Уничтожено семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер «Виллард» с десантом, уточнили в ведомстве.

«Обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», - говорится в Telegram-канале Минобороны.

Вице-премьер Украины по инновациям и цифровой трансформации Михаил Федоров 14 ноября заявил о старте серийного производства безэкипажных катеров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КрымВСУУкраинаМинобороны РФ

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