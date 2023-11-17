ВС РФ уничтожили шедшие в направлении Крыма катера ВСУ
Российские войска уничтожили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-западной части акватории Черного моря. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, морские цели следовали в направлении Крыма. Объекты обнаружили в ходе воздушного патрулирования.
Уничтожено семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер «Виллард» с десантом, уточнили в ведомстве.
«Обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», - говорится в Telegram-канале Минобороны.
Вице-премьер Украины по инновациям и цифровой трансформации Михаил Федоров 14 ноября заявил о старте серийного производства безэкипажных катеров, напоминает «Радиоточка НСН».
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