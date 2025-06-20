СМИ: Иран прекратит удары по Израилю, когда он будет наказан

Отмечается, что Иран даст ответ на любые провокации, а также на вмешательство в конфликт третьих стран.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Глава государства сохраняет равноудаленные отношения с обеими сторонами конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

