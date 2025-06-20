СМИ: Иран прекратит удары по Израилю, когда он будет наказан

Тегеран прекратит наносить удары по Израилю, когда он будет наказан и выплатит репарации, сообщает агентство IRNA со ссылкой на Высший совет национальной безопасности Ирана.

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Отмечается, что Иран даст ответ на любые провокации, а также на вмешательство в конфликт третьих стран.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обладает потенциалом для посредничества в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Глава государства сохраняет равноудаленные отношения с обеими сторонами конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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