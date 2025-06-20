СМИ: Над Воронежем прогремели взрывы
20 июня 202501:36
В небе над Воронежем прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам местных жителей, речь идет как минимум о пяти взрывах. Система противовоздушной обороны сбивает беспилотные летательные аппараты Украины на подлете к НПЗ.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 81 украинского беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собчак: Ефремов устроился на работу в театр Михалкова
- СМИ: Иран прекратит удары по Израилю, когда он будет наказан
- СМИ: В США устали от главы офиса Зеленского Ермака
- СМИ: Над Воронежем прогремели взрывы
- Владельцу ФК «Торпедо» и директору клуба грозит до 7 лет
- СМИ: Ермак называл чиновников команды Трампа агентами России
- Журналист Херш: США могут нанести удары по Ирану в выходные
- В Киеве состоялся самый масштабный митинг с начала СВО
- The Economist раскрыл причину, по которой Израиль начал войну с Ираном
- СМИ: Цукерберг рассматривался как возможный советник администрации Трампа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru