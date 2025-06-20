СМИ: Над Воронежем прогремели взрывы

В небе над Воронежем прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Над Россией уничтожили 48 украинских беспилотников

По словам местных жителей, речь идет как минимум о пяти взрывах. Система противовоздушной обороны сбивает беспилотные летательные аппараты Украины на подлете к НПЗ.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 81 украинского беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВзрывыБеспилотники

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