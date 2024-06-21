Глава МВД заявил о попытках исключить Россию из Интерпола

Россия сталкивается с непродуктивной практикой политизации международного сотрудничества в правоохранительной сфере, включая попытки исключения России из Интерпола. Об этом во время встречи с генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, сообщает ТАСС.

По его словам, политизация сотрудничества в правоохранительной сфере, особенно в отношении участия России в Интерполе, является крайне непродуктивной.

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Колокольцев добавил, что такие ограничения выгодны преступным группировкам, занимающимся наркотрафиком и киберпреступности. Он подчеркнул, что Россия никогда не использовала Интерпол в неблаговидных целях и стремится к справедливому сотрудничеству с зарубежными партнерами.

Министр заключил, что российская сторона нацелена на построение отношений на основе справедливости и правильности, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: interpol.int
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