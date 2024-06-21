Глава МВД заявил о попытках исключить Россию из Интерпола

Россия сталкивается с непродуктивной практикой политизации международного сотрудничества в правоохранительной сфере, включая попытки исключения России из Интерпола. Об этом во время встречи с генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, сообщает ТАСС.

По его словам, политизация сотрудничества в правоохранительной сфере, особенно в отношении участия России в Интерполе, является крайне непродуктивной.