Глава МВД заявил о попытках исключить Россию из Интерпола
Россия сталкивается с непродуктивной практикой политизации международного сотрудничества в правоохранительной сфере, включая попытки исключения России из Интерпола. Об этом во время встречи с генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, сообщает ТАСС.
По его словам, политизация сотрудничества в правоохранительной сфере, особенно в отношении участия России в Интерполе, является крайне непродуктивной.
Колокольцев добавил, что такие ограничения выгодны преступным группировкам, занимающимся наркотрафиком и киберпреступности. Он подчеркнул, что Россия никогда не использовала Интерпол в неблаговидных целях и стремится к справедливому сотрудничеству с зарубежными партнерами.
Министр заключил, что российская сторона нацелена на построение отношений на основе справедливости и правильности, передает «Радиоточка НСН».
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