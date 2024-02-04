Количество погибших при обстреле Лисичанска выросло до 20

Количество погибших в результате обстрела со стороны Украины пекарни в Лисичанске выросло до 20 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до семи

Их тела извлечены из-под завалов. Несмотря на угрозу повторного удара, спасатели продолжают работу с риском для жизни.

В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной Киеву Западом.

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