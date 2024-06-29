Минобороны: Над четырьмя регионами сбили шесть беспилотников ВСУ

Шесть украинских беспилотников нейтрализовали над российской территорией в ночь на 29 июня. Об этом заявили в Минобороны.

По данным ведомства, Киев пытался совершить террористические атаки в четырех регионах.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БПЛА над территорией Тверской области... два БПЛА над территорией Республики Крым», — отмечается в сообщении.

Кроме того, по одному дрону сбили над Брянской и Белгородской областями.

Ранее украинский БПЛА был уничтожен над Суражским районом Брянской области.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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