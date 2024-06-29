Минобороны: Над четырьмя регионами сбили шесть беспилотников ВСУ
29 июня 202407:31
Шесть украинских беспилотников нейтрализовали над российской территорией в ночь на 29 июня. Об этом заявили в Минобороны.
По данным ведомства, Киев пытался совершить террористические атаки в четырех регионах.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БПЛА над территорией Тверской области... два БПЛА над территорией Республики Крым», — отмечается в сообщении.
Кроме того, по одному дрону сбили над Брянской и Белгородской областями.
Ранее украинский БПЛА был уничтожен над Суражским районом Брянской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru