Появилось видео c места стрельбы на Лубянке
19 декабря 201919:34
В соцсетях начали появляться видеозаписи стрельбы, которая произошла вечером, 19 декабря, в центре российской столицы. К примеру, на данной записи слышна серия выстрелов, видны разбегающиеся люди.
Ранее в Центре общественных связей сообщили, что мужчина, открывший огонь на Лубянке, ликвидирован. Его личность устанавливается.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главе государства уже доложили об инциденте.
В настоящее время перекрыто движение транспорта в районе улицы Большая Лубянка.
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