Появилось видео c места стрельбы на Лубянке

Ранее в Центре общественных связей сообщили, что мужчина, открывший огонь на Лубянке, ликвидирован. Его личность устанавливается.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главе государства уже доложили об инциденте.

В настоящее время перекрыто движение транспорта в районе улицы Большая Лубянка.

