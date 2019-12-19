Сотрудник ГИБДД погиб, спасая людей при стрельбе у ФСБ

Сотрудники Госавтоинспекции бросились на спасение людей во время стрельбы у приёмной Федеральной службы безопасности в центре российской столицы. Один из бойцов ГИБДД погиб, сообщила Маргарита Симонян в своем телеграм-канале.

«Гайцы, которые получают меньше, чем таксисты и водители, не побежали, не спрятались, а принялись спасать людей. Один из них погиб. Вспоминайте об этом, когда будете в следующий раз орать «менты-козлы», – написала главный редактор RT.

Как сообщают «Дни.ру», телеграм-канал Mash проинформировал о тяжёлом ранении ещё одного силовика и называет его имя. Константин Однолепков был ранен в голову. Врачи пытаются спасти ему жизнь. Ранее стало известно, что нападавший ликвидирован.

