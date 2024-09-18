Клычков: ПВО сбила в Орловской области БПЛА ВСУ

Над Орловской областью сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram глава региона Андрей Клычков.

Над территорией России за ночь сбили 16 беспилотников ВСУ

«Благодарю наших защитников за то, что в любое время стоят на защите рубежей нашей Родины!!! Победа будет за нами!!» - заявил губернатор.

Ранее в Шебекинском округе дрон атаковал легковой автомобиль, два человека ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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