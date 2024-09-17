В Шебекинском округе дрон атаковал легковой автомобиль, два человека ранены
В Шебекинском городском округе, в районе села Муром, FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из пострадавших получил баротравму и поверхностные осколочные ранения руки и предплечья, другой также имеет баротравму.
Пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода бригадами скорой помощи, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Гладков добавил, что информация о последствиях инцидента уточняется, и оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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