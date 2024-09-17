В Шебекинском округе дрон атаковал легковой автомобиль, два человека ранены

В Шебекинском городском округе, в районе села Муром, FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из пострадавших получил баротравму и поверхностные осколочные ранения руки и предплечья, другой также имеет баротравму.