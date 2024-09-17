Над территорией России за ночь сбили 16 беспилотников ВСУ

Шестнадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили пятнадцать дронов над Брянской областью и сбили один БПЛА над Курской областью.

Ранее над Брянской областью были уничтожены восемь беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыПВОБеспилотникиМинобороны

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