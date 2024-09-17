Над территорией России за ночь сбили 16 беспилотников ВСУ
17 сентября 202407:49
Шестнадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили пятнадцать дронов над Брянской областью и сбили один БПЛА над Курской областью.
Ранее над Брянской областью были уничтожены восемь беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru