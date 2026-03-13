Кировский губернатор заявил о новой атаке беспилотников на Кирово-Чепецк

Беспилотники утром 13 марта попытались атаковать Кирово-Чепецк. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Кировской области Александр Соколов.

«Жертв и пострадавших в результате прилетов нет», - написал губернатор.

Ситуация под контролем, на месте находятся оперативные службы.

На минувшей неделе дроны уже пытались ударить по Кирово-Чепецку, обошлось без пострадавших.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
