Кировский губернатор заявил о новой атаке беспилотников на Кирово-Чепецк
13 марта 202609:27
Беспилотники утром 13 марта попытались атаковать Кирово-Чепецк. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Кировской области Александр Соколов.
«Жертв и пострадавших в результате прилетов нет», - написал губернатор.
Ситуация под контролем, на месте находятся оперативные службы.
На минувшей неделе дроны уже пытались ударить по Кирово-Чепецку, обошлось без пострадавших.
Горячие новости
- Кировский губернатор заявил о новой атаке беспилотников на Кирово-Чепецк
- Трамп: У США безлимитные запасы боеприпасов и много времени
- Минтранс ожидает начала беспилотных полетов с людьми через три-четыре года
- Рейс Хошимин-Стамбул экстренно сел в Самарканде
- «100 млн баррелей»: Почему США решились освободить российскую нефть от санкций
- В пригороде Севастополя участок леса загорелся из-за БПЛА
- Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов
- Теннисист Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
- Над российскими регионами сбили 176 беспилотников ВСУ
- Трамп заявил о беспрецедентных ударах по Ирану