Над тремя регионами России сбили 10 украинских дронов
13 марта 202609:54
Десять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над тремя регионами России, передает Минобороны.
«13 марта в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в сообщении.
Военные ликвидировали по четыре дрона в Кировской области и Краснодарском крае, еще два БПЛА - в Ставропольском крае.
Минувшей ночью средства ПВО уничтожили над территорией России 176 дронов ВСУ, напоминает Ura.ru.
