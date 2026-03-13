Над тремя регионами России сбили 10 украинских дронов

Десять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над тремя регионами России, передает Минобороны.

«13 марта в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отмечается в сообщении.

Военные ликвидировали по четыре дрона в Кировской области и Краснодарском крае, еще два БПЛА - в Ставропольском крае.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили над территорией России 176 дронов ВСУ, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры