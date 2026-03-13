СМИ: Безруков погасил долг по штрафам ГИБДД
13 марта 202609:48
Актер и режиссер, народный артист России Сергей Безруков погасил долг по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
Ранее стало известно, что в отношении Безрукова было заведено 21 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД на сумму свыше 21 тысячи рублей, напоминает Ura.ru.
«Задолженность погашена», - отметил источник.
По материалам судебных приставов, на 12 марта за Безруковым нет неоконченных исполнительных производств о взыскании долга.
Горячие новости
- «Гром среди ясного неба!»: Претензии к Azur Air ударят по бизнесу и туриндустрии
- Юрист: За рекламу в Telegram могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей
- В Новой Москве десять человек пострадали в ДТП с маршруткой и такси
- ФСБ задержала двух россиян по делу о госизмене
- «Как мертвому припарка!»: Почему снятие санкций США не спасет нефтяной рынок
- В Пензенской области семь человек погибли от отравления газом
- «Не будет ни черта работать!»: Россияне готовятся к жизни без VPN и интернета
- Таиланд готовится к переговорам о покупке нефти у России
- Над тремя регионами России сбили 10 украинских дронов
- СМИ: Безруков погасил долг по штрафам ГИБДД