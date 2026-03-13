СМИ: Безруков погасил долг по штрафам ГИБДД

Актер и режиссер, народный артист России Сергей Безруков погасил долг по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Ранее стало известно, что в отношении Безрукова было заведено 21 исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД на сумму свыше 21 тысячи рублей, напоминает Ura.ru.

«Задолженность погашена», - отметил источник.

По материалам судебных приставов, на 12 марта за Безруковым нет неоконченных исполнительных производств о взыскании долга.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
