Трамп: У США безлимитные запасы боеприпасов и много времени

США располагают неограниченным запасом боеприпасов, также у страны есть много времени. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«У нас беспрецедентная огневая мощь, безлимитный запас боеприпасов и много времени», - написал Трамп в соцсети Truth Social, говоря о конфликте с Ираном.

Как отметил президент США, иранские флот и ВВС уничтожены, американские силы продолжают уничтожать ракеты и беспилотники республики. При этом лидеры Ирана «стерты с лица земли».

Между тем в Корпусе стражей Исламской революции заявили, что Иран ликвидировал все военные базы США на Ближнем Востоке, отмечает 360.ru.

