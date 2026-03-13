Таиланд готовится к переговорам о покупке нефти у России
Таиланд готовится к переговорам о приобретении нефти у России. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта королевства Пхипхат Ратчакитпракан, сообщает газета Thansettakij.
По его словам, таиландское министерство энергетики готовится к переговорам о закупке российской нефти «для восполнения существующего дефицита, чтобы Таиланд не испытывал нехватки в энергоресурсах».
Министр подчеркнул, что Таиланд импортирует 50% сырья через Ормузский пролив. В связи с этим страна обсуждает закупку большего количества топлива за пределами региона Персидского залива для компенсации возможного дефицита.
Ранее минфин США выдал краткосрочное разрешение на продажу российской нефти до 12 апреля, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
- В Новой Москве десять человек пострадали в ДТП с маршруткой и такси
- ФСБ задержала двух россиян по делу о госизмене
- «Как мертвому припарка!»: Почему снятие санкций США не спасет нефтяной рынок
- В Пензенской области семь человек погибли от отравления газом
- «Не будет ни черта работать!»: Россияне готовятся к жизни без VPN и интернета
- Таиланд готовится к переговорам о покупке нефти у России
- Над тремя регионами России сбили 10 украинских дронов
- СМИ: Безруков погасил долг по штрафам ГИБДД
- Кировский губернатор заявил о новой атаке беспилотников на Кирово-Чепецк
- Трамп: У США безлимитные запасы боеприпасов и много времени