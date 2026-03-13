Таиланд готовится к переговорам о покупке нефти у России

Таиланд готовится к переговорам о приобретении нефти у России. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта королевства Пхипхат Ратчакитпракан, сообщает газета Thansettakij.

По его словам, таиландское министерство энергетики готовится к переговорам о закупке российской нефти «для восполнения существующего дефицита, чтобы Таиланд не испытывал нехватки в энергоресурсах».

Министр подчеркнул, что Таиланд импортирует 50% сырья через Ормузский пролив. В связи с этим страна обсуждает закупку большего количества топлива за пределами региона Персидского залива для компенсации возможного дефицита.

Ранее минфин США выдал краткосрочное разрешение на продажу российской нефти до 12 апреля, напоминает Ura.ru.

