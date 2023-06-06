Киев предлагает провести заседание СБ ООН по ситуации вокруг Каховской ГЭС
Киев предлагает провести срочный созыв Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом говорится на сайте МИД Украины. Там также заявили о необходимости вынести данный вопрос на заседание Совета управляющих МАГАТЭ и «задействовать механизм гражданской защиты Европейского союза».
Кроме того, Киев призвал страны G7 и Европейского союза в срочном порядке рассмотреть введение нового пакета «далеко идущих санкций» в отношении России. Речь, в частности, идёт о российской ракетной индустрии и атомной отросли.
Между тем эксперты заявляют о том, что украинская сторона прицельно наносила удары по ГЭС, чтобы вызвать разрушительное наводнение. Так, доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин в интервью НСН рассказал, что российские специалисты пытались починить затворы, но со стороны ВСУ продолжались обстрелы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru