КГБ Белоруссии заподозрил участников акций протеста в терроризме

Белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ) обвинил в экстремизме некоторых участников акций протеста, предупредив, что их действия можно квалифицировать как терроризм.

Как сообщает агентство БелТа со ссылкой на главу отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, участились «экстремистские проявления» со стороны протестно настроенных лиц, связанные с телесными повреждениями и последствиями вплоть до гибели людей.

По словам Бычека, эти действия совершаются «в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности» и рассматриваются в КГБ как акт терроризма.

Ранее стало известно о продолжении несанкционированных протестов в Минске, связанных с «народным ультиматумом» оппозиции. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ряд требований действующему президенту республики Александру Лукашенко. Среди них отставка главы государства, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. В случае невыполнения условий ультиматума Тихановская пригрозила общенациональной забастовкой. Срок ультиматума истёк 25 октября, Минпром страны объявил о провале всеобщей забастовки.

