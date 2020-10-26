Минпром Белоруссии заявил о провале тотальной забастовки
Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба промышленным предприятиям Белоруссии. С таким заявлением выступил на пресс-конференции глава министерства промышленности республики Петр Пархомчик. Он утверждает, что продукция повсеместно выпускается в штатном режиме и своевременно отгружалась потребителю.
При этом Пархомчик признал, что на ряде предприятий отмечены «определенные волнения», передает агентство БЕЛТА. Министр рассказал, что на фоне призывов к забастовкам руководство предприятий провели предупредительные беседы с сотрудниками, усилен пропускной режим.
К тотальной забастовке с 26 октября ранее призвала лидер оппозиции Светлана Тихановская. Однако, пока всё ограничилась стихийными акциями сотрудников некоторых предприятий и студентов вузов, передает URA.RU.
Протестные выступления произошли на Минском электротехническом заводе имени Козлова, в 6-й городской больнице, на предприятии «Атланта». К акциям частично присоединились сотрудники Минского тракторного завода, Стройтреста №4, а также работники «Беларусьнефти».
Отмечены выступления студентов ряда высших учебных заведений. Протесты поддержали и представители пожилых граждан.
Пенсионеры вышли шествие, которое проследовало по проспекту Независимости в сторону Октябрьской площади. Сообщалось о задержаниях силовиками некоторых протестующих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru