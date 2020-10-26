Минпром Белоруссии заявил о провале тотальной забастовки

Призывы к забастовкам не нанесли экономического ущерба промышленным предприятиям Белоруссии. С таким заявлением выступил на пресс-конференции глава министерства промышленности республики Петр Пархомчик. Он утверждает, что продукция повсеместно выпускается в штатном режиме и своевременно отгружалась потребителю.

При этом Пархомчик признал, что на ряде предприятий отмечены «определенные волнения», передает агентство БЕЛТА. Министр рассказал, что на фоне призывов к забастовкам руководство предприятий провели предупредительные беседы с сотрудниками, усилен пропускной режим.

К тотальной забастовке с 26 октября ранее призвала лидер оппозиции Светлана Тихановская. Однако, пока всё ограничилась стихийными акциями сотрудников некоторых предприятий и студентов вузов, передает URA.RU.