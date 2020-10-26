В Минске продолжились акции протеста и задержания их участников
В Белоруссии продолжаются несанкционированные протестные акции, участников которых задерживают сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.
Лашкевич подтвердил задержания участников акций в рамках «народного ультиматума», выдвинутого оппозицией, однако количество задержанных не уточнил. Белорусские правозащитники, в свою очередь, рассказали о 120 задержанных по всей республике, в том числе более ста человек в Минске.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в результате различных акций протеста, которые прошли в стране 25 октября, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны 523 человека, из них 160 - в Минске. 352 человека останутся под стражей до рассмотрения дел в суде.
Срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко, истёк 25 октября. Среди требований оппозиции - отставка главы государства и освобождение политзаключенных, а также прекращение насилия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- Эрдоган назвал «антиисламские выпады» Макрона угрозой для нацбезопасности
- Ефремов готов возместить ущерб владельцам фургона, в котором погиб Захаров
- Гинцбург: побочные эффекты после прививки «Спутником V» проявились только у 15%
- Байден перепутал Трампа с Бушем-младшим в прямом эфире
- Роспотребнадзор закрыл московский клуб «Известия Hall»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru