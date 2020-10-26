В Минске продолжились акции протеста и задержания их участников

В Белоруссии продолжаются несанкционированные протестные акции, участников которых задерживают сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

Лашкевич подтвердил задержания участников акций в рамках «народного ультиматума», выдвинутого оппозицией, однако количество задержанных не уточнил. Белорусские правозащитники, в свою очередь, рассказали о 120 задержанных по всей республике, в том числе более ста человек в Минске.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что в результате различных акций протеста, которые прошли в стране 25 октября, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны 523 человека, из них 160 - в Минске. 352 человека останутся под стражей до рассмотрения дел в суде.

Срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко, истёк 25 октября. Среди требований оппозиции - отставка главы государства и освобождение политзаключенных, а также прекращение насилия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Светлана ТихановскаяЗадержаниеПротестыБелоруссия
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