В СКР предупредили о неразорвавшихся ракетных субснарядах в Севастополе

Он также призвал руководство города более активно рассказывать населению о мерах безопасности.

Кроме того, в МЧС России сообщили об исследовании акватории Севастополя. Проверено уже свыше 2 га морского дна, еще предстоит проверить 4,5 га. Выявлен один неразорвавшийся кассетный боеприпас. Его намереваются уничтожить на месте.

Ранее в Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара со стороны ВСУ.

