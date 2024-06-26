В СКР предупредили о неразорвавшихся ракетных субснарядах в Севастополе
Неразорвавшиеся субснаряды выпущенной военнослужащими ВСУ 23 июня по Севастополю ракеты могут находиться в нескольких районах города. Об этом в ходе заседания правительства заявил замглавы Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю, руководитель Севастопольского межрайонного следственного отдела Андрей Быков.
Он также призвал руководство города более активно рассказывать населению о мерах безопасности.
Кроме того, в МЧС России сообщили об исследовании акватории Севастополя. Проверено уже свыше 2 га морского дна, еще предстоит проверить 4,5 га. Выявлен один неразорвавшийся кассетный боеприпас. Его намереваются уничтожить на месте.
Ранее в Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара со стороны ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru