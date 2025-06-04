По его словам, Вашингтон стремится этого избежать. «Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать», — отметил политик.

Ранее стало известно, что американские власти не делились с Киевом разведывательными данными для проведения последней террористической атаки на российские аэродромы со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

