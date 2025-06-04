Келлог: Атака Украины на аэродромы РФ увеличила потенциал эскалации

Нападение Киева на стратегические российские аэродромы, где размещаются способные нести ядерное оружие самолеты, увеличило потенциал эскалации конфликта, сообщил Fox News спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

Подозреваемый в причастности к атаке БПЛА сбежал из России

По его словам, Вашингтон стремится этого избежать. «Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать», — отметил политик.

Ранее стало известно, что американские власти не делились с Киевом разведывательными данными для проведения последней террористической атаки на российские аэродромы со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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