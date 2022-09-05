Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка увеличилось до девяти

Девять человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Жажда денег и приключений. Стали известны подробности трагедии на Ключевской сопке

В сообщении говорится, что в восхождении участвовали группы туристов из семи регионов России - 10 человек и два гида Новосибирской туристической компании.

«Третьего сентября 2022 года на высоте около 4 150 метров, не менее пяти альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти ещё четырёх человек», - указали в ведомстве.

Ранее в краевом «Центре обеспечения действий по ГО и ЧС» сообщили, что вертолёт Ми-8 спасателей, которые направляются к группе туристов на Ключевской вулкан, приземлился на склоне на высоте 1663 метра.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:АльпинистыКамчаткаСледственный Комитет РфПогибшиеВулканы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры