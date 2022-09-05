Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка увеличилось до девяти
Девять человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В сообщении говорится, что в восхождении участвовали группы туристов из семи регионов России - 10 человек и два гида Новосибирской туристической компании.
«Третьего сентября 2022 года на высоте около 4 150 метров, не менее пяти альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти ещё четырёх человек», - указали в ведомстве.
Ранее в краевом «Центре обеспечения действий по ГО и ЧС» сообщили, что вертолёт Ми-8 спасателей, которые направляются к группе туристов на Ключевской вулкан, приземлился на склоне на высоте 1663 метра.
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